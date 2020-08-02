شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة: انتهاء توزيع درجات الرأفة بنسبة 10%.. وقائمة أوائل الجمهورية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت كنترولات الثانوية العامة من إعداد قائمة بنسب النجاح في العينات العشوائية لامتحانات العام الجاري مقارنة بنسب النجاح بالعام الماضي.

وشهدت نسب النجاح بالعينات العشوائية للعام الحالي ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي بلغ 19.2% في 6 مواد هي الأحياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية، فيما شهدت نسب النجاح بالعينات العشوائية انخفاضا قدره 7.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والفيزياء والفلسفة وعلم النفس والرياضيات البحتة.

وبلغت نسبة النجاح في العينة العشوائية بمادة اللغة العربية 95.4% مقارنة ب 96.5% للعام الماضي بانخفاض يبلغ 1.1‰، وبلغت نسبة النجاح لمادة علم النفس والاجتماع 95% مقارنة ب 95.5% للعام الماضي بانخفاض 0.5‰، وبلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 90.2 %، مقارنة ب 90.9‰ للعام الماضي بانخفاض 0.7‰، بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الفيزياء 79.4 % مقارنة ب 85.4‰ بانخفاض 5.6‰، وبلغت نسبة النجاح لمادة الأحياء 92‰ مقارنة ب 91.5% بارتفاع 0.5‰، وبلغت نسبة النجاح لمادة التاريخ 89.1 %، مقارنة ب 78.2‰ بزيادة 10.9‰ ،وبلغت نسبة النجاح لمادة،الجغرافيا 94.8% مقارنة ب 94.4‰ بزيادة .4‰، فيما بلغت نسبة النجاح بمادة الفلسفة 91.8%، مقابل 94.1‰ بانخفاض 2.2‰ بينما بلغت نسبة النجاح في الرياضيات البحتة 87% ،مقابل 88.6‰ بانخفاض 1.6‰، وبلغت نسبة النجاح في الرياضيات التطبيقية 87‰ مقارنة ب 85.1% بارتفاع 1.9‰، وبلغت نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 94.5% ،مقابل 91.9‰ بارتفاع 2.6‰، وبلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 86.3%، مقارنة ب 83.4‰ بزيادة 3.1%.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن صعوبة امتحانات شعبة علمي رياضة تسببت في انخفاض عدد الأوائل من هذه الشعبة مقارنة بزيادة أعداد الطلاب الأوائل بشعبتي علمي علوم وأدبي وكذلك ارتفاع مجاميع تلك الشعب بشكل عام وبفروقات بسيطة بين الأوائل تصل لأقل من نصف درجة، مضيفا أن قائمة الأوائل ستكون جاهزة على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، لاعتمادها وإعلانها رسميا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأهابت الوزارة بالسادة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

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