شكرا لقرائتكم خبر عن كنترولات الثانوية العامة تحصر الراسبين والباقين للإعادة وطلاب الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت كنترولات الثانوية العامة من إعداد كشوفات الطلاب الراسبين والباقين للإعادة والراسبين في أكثر من مادتين، وكذلك كشوفات الطلاب المقرر أداؤهم للامتحانات بالدور الثاني والراسبين في مادتين فأقل والتي تنطلق 22 أغسطس الجاري.

وانتهت الكنترولات من توزيع درجات الرأفة للطلاب بعد زيادتها بنسبة 10‰ حسب درجات كل مادة وفقا لقرار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار "حجازي" إلى أن قرار زيادة درجات الرأفة المممنوحة لطلاب الثانوية العامة هذا العام حتي 10% يستفاد منها فقط الطلاب لتغيير حالتهم من راسب إلى ناجح أو من الدور الثاني للنجاح أو من إعادة السنة للنجاح.