شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في إصابات ووفيات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من السعادة تخيم على مستشفيات الحجر والعزل بكافة المحافظات مع توالى خروج متعافى فيروس كورونا من المستشفيات، إذ أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن خروج 1402 متعاف من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 39638 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا، 94078 حالة، من ضمنهم 39638 حالة تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وعالميا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل زيادة قياسية فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى أنحاء العالم، الجمعة، بلغت أكثر من 292 ألف حالة، حيث كانت أكبر الزيادات فى الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، كما زاد عدد الوفيات بواقع 6812 حالة. وتقترب حالات الإصابة العالمية من 18 مليونا حيث بلغت حتى السبت، 17 مليونا و788 ألف حالة فيما بلغ عدد الوفيات عالمياً 683.512 حالة.

وفى سياق متصل، قال تيدروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة، إن تفشى فيروس كورونا فى أنحاء العالم من الكوارث التى سيمتد أثرها إلى وقت طويل، موضحاً أمام اجتماع للجنة الطوارئ فى المنظمة، أن «الجائحة هى أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة».

وأضاف تيدروس، الجمعة، إنه رغم أن المعرفة عن الفيروس الجديد زادت لكن كثيرا من الأسئلة لا زالت دون إجابة ولا يزال الأفراد معرضين للخطر من المرض، والنتائج المبكرة من دراسات الأجسام المضادة ترسم صورة ثابتة وهى أن أغلب شعوب العالم تبقى سريعة التأثر بهذا الفيروس حتى فى المناطق التى شهدت انتشارا واسعا للمرض.

وتابع: «كثير من الدول التى ظنت أنها تخطت الأسوأ تكافح الآن فى مواجهة بؤر تفش جديدة، وبعض الدول التى كان تأثرها أقل فى الأسابيع الأولى تشهد أعدادا متزايدة لحالات الإصابة والوفيات.

ورغم وجود أكثر من 150 شركة أدوية وأبحاث تعمل على تطوير لقاحات للوقاية من المرض إلا أن المنظمة قالت الأسبوع الماضى إن أول استخدام فعلى لها ليس متوقعا قبل بداية العام المقبل.

من جانبه أعلن وزير الصحة الروسى، ميخائيل موراشكو، السبت، أنه من المخطط بدء حملات لتطعيم سكان روسيا ضد الفيروس فى أكتوبر المقبل، وقال موراشكو فى حديث خاص لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجياً، ومن المخطط لذلك فى أكتوبر». وأوضح موراشكو أنه سيتم بعد تسجيل اللقاح بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، مع البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المدرسون والأطباء، مع المراقبة الطبية بعد التلقيح.

فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الجمعة، أن شركتى أدوية كبيريتين ستزودان الحكومة الأمريكية بـ100 مليون جرعة من لقاح تجريبى.

وتدعو الاتفاقية الحكومة الأمريكية لدفع نحو 2.1 مليار دولار لشركتى سانوفى الفرنسية لصناعة الأدوية و«جلاكسو سميثكلاين» البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفى من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 50 مليون جرعة أخرى.

وتأتى هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترامب الذى يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح للفيروس بالسوق بحلول نهاية العام الجارى. ووفقا لجامعة هوبكنز الأمريكية، وصل عدد حالات الإصابة فى الولايات المتحدة إلى 4 ملايين و706 آلاف إصابة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و764 حالة.

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وتوقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن يتوفى فى المجمل ما يتراوح بين 168 ألف شخص و182 ألف شخص بحلول 22 أغسطس الجارى، متوقعة أن يزداد عدد حالات الوفاة بشكل أسرع فى ولايات آلاباما وكنتاكى ونيوجيرسى ومنطقة بورتوريكو، وتنيسى، وولاية واشنطن.

فى المحافظات ارتفع عدد المتعافين من الفيروس، السبت، ورفع عزل كفر الدوار شعار وداعا للفيرس واحتفل عزل الأقصر بخلوه من الحالات بذبح خروف أمام المبنى.

فى البحيرة، أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة أن عدد الحالات المتبقية فى مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعزل مصابى كورونا انخفض لـ5 حالات فقط منهم 4 بقسم العناية المركزة وحالة واحدة بالأقسام الداخلية، وأوضحت «المديرية» فى بيان، أنها بدأت تطهير المستشفى، تمهيدًا لافتتاحه أمام المرضى بعد إجازة عيد الأضحى.

وكان مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى استقبل 1418 مصابًا للعلاج من بدء تشغيله كمستشفى للعزل فى 16 إبريل الماضى. وفى الأقصر، تعافى 5 مصابين بعد علاجهم فى مستشفى الأقصر العام، وأشار الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى إلى أن عدد المتعافين وصل لـ387 حالة بجانب إجراء 23 عملية جراحية متنوعة بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة.

واحتفل الفريق الطبى بالعيد، بذبح الأضحية أمام بوابة المستشفى، بحضور الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، والدكتور بكرى عبدالستار مسؤول مستشفيات العزل ومنسق عام مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة، والدكتور إلهام محمد وكيل المديرية الصحية بالأقصر.

وفى سوهاج، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، ارتفاع عدد حالات التعافى لـ2100 حالة.

وفى الإسكندرية، أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى عزل العجمى المركزى تعافى 17 حالة جديدة ليتجاوز إجمالى حالات الشفاء حاجز 401 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل فى مارس الماضى، وقال «مختار»، إن حصيلة المتعافين وصلت إلى 98 حالة بعد شفاء 6 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند رقم 463.