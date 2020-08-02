شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منع المصريين من دخول الكويت.. وزيرة الهجرة تنفي تصريحات منسوبة إليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ما تم تداوله على أحد المواقع، بشأن تصريحات نسبت لها على غير الواقع.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في بيان، السبت، أن التصريحات التي نسبت لها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن المطالبة بتوضيح من الحكومة الكويتية بسبب وضع مصر من ضمن الدول الممنوع مواطنيها من دخول الكويت، ليس لها أساس من الصحة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو تصريحات.

وجددت الوزيرة الرفض والاستنكار للمحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسعى لاختلاق تصريحات غير صحيحة، مؤكدة أن «جهات مُغرضة» تقف وراء هذه الإساءات لاستهداف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام على موقع التواصل «تويتر» تصريح نسب لوزيرة الهجرة تطلب فيه توضيح من الحكومة الكويتية بسبب وضع مصر ضمن الدول الممنوع مواطنيها دخول الكويت وهو ما نفته الوزيرة.

كانت هيئة الطيران المدني بالكويت قررت حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى «تعليمات السلطات الصحية ونظرًا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة».

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