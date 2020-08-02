شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية ضخمة من شباب «دير مواس» لتكريم «طبيب الغلابة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زيّنت جدارية ضخمة للطبيب الراحل الدكتور محمد مشالى، الملقب بـ«طبيب الغلابة»، أحد شوارع مدينة ديرمواس أقصى جنوب المنيا تكريمًا وتخليدًا لذكراه العطرة.

يقول إسلام أوفيتش، طالب جامعى من ديرمواس: «نحن مجموعة شباب من مركز ديرمواس، أطلقنا منذ عدة أشهر مبادرة تحت شعار (ديرمواس بالألوان)، وهدفنا هو تجميل شوارع بلدنا.. نحن من مراحل تعليمية مختلفة، وهبنا الله مواهب قررنا استغلالها فى خدمة بلدنا لنحوله إلى بانوراما جميلة تروى حكايات يتعلم منها الأطفال الصغار بديلًا عن الأسوار المظلمة التى تملأ الشوارع حتى نستطيع أن نسهم فى خدمة وطننا».

جدارية طبيب الغلابة المنيا

ويضيف إسلام محمود، عضو المبادرة: «اخترنا موقعًا حيويًا متميزًا، وهو واجهة جدران مبنى الإدارة التعليمية بدير مواس، يزينها الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالى، بأجنحة الملائكة، لأنه كان أحد ملائكة الرحمة ونموذج مثالى للطبيب الرحيم، بمساحة نحو 4 فى 5 أمتار، تخليدًا لذكراه، خاصة أنه مَثَل يُقتدَى به ليس فقط فى مجال العلم، بل فى الأخلاق والرحمة».

جدارية طبيب الغلابة المنيا

6 شباب نالوا شرف العمل فى الجدارية، التى أصبحت مقصدًا لأهالى ديرمواس لالتقاط الصور «السيلفى»، وهم: إسلام محمد عبدالعليم وإسلام محمود عبداللاه ومحمد ماهر عبدالرحمن وأحمد خليفة أحمد ومحمد نعمان عبدالسلام وأحمد محمد على.

والمبادرة تستهدف تجميل وتلوين وعمل جداريات مبهجة فى أنحاء المدينة، بالجهود الذاتية، لإرساء حب الوطن وتخليد ذكرى كل شخص يقدم لمصر عملًا يستحق عليه التقدير والتكريم.

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