شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو إستيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام أُشتبه في راكب هولندى من أصل مصري يجر عربة حمل حقائب عليها 2 شنطة كبيرة وشنطة صغيره يحاول الخروج مسرعا مستغلا الزحام الشديد في صالات الوصول الدولية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مأمورى الفحص فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض والتفتيش لحقائب الراكب تبين وجود فرش حشيش بوزن 100 جرام وخمسه عبوات من مخدر الماريجوانا المخدر بوزن 114 وعدد من أقراص اكستازى (حبوب النشوه) وكسارة مخدرات مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 51 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.