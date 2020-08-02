مات في حمام سباحة.. حكاية "غريق أوسيم" منقذ صديقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

ما أن شاهد "محمد"، (16 سنة)، صديقيه "أحمد، ومحمد"، يستغيثا بمن ينقذهما من الغرق داخل حمام حمام سباحة خاص، بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، أسرع نحوهما وأنقذهما من الغرق إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ نفسه ولقي مصرعه غرقًا داخل حمام السباحة.

في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، (ثاني أيام عيد الأضحى)، اتجه "محمد" وصديقيه للاستحمام في حمام السباحة بمنطقة أوسيم في محاولة التنزه والتغلب على الموجة الحارة التي ضربت البلاد قبل أيام.

بعد ساعة من وصول الأطفال الثلاثة إلى حمام السباحة، سمع "محمد" صرخات صديقيه يستغيثا بمن ينقذهما من الغرق داخل الحمام، سبح الشاب بكل قوته لإنقاذ صديقيه، لكن بعدما أخرجهما غرقا هو وسط صراخ من الحاضرين بالمكان.

قال أحد شهود العيان إن "محمد" كان في محاولة لإنقاذ اثنين من أصدقاءه لكن لم يتمكن من إنقاذ نفسه، في ذاك الوقت، اتصل الأصدقاء الباقين برجال الشرطة، وحضر الغواصون وتمكنوا من انتشال جثة المتوفى، وصرحت النيابة بدفنه.

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تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا من مأمور مركز شرطة أوسيم يفيد، بغرق فتي داخل حمام سباحة خاص بمنطقة بشتيل بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبين أن الجثة لفتى يدعى "محمد . م" 16 سنة، وتم نقله إلى مستشفى أوسيم العام.

وتبين من التحريات أن الشاب كان قد حاول إنقاذ اثنين من أصحابه حال تعرضهما للغرق، ولقي مصرعه غرقا.

وأفادت التحريات عدم وجود أفراد إنقاذ على حمام السباحة، وغير مرخص ومطابق للمواصفات، وسط إهمال جسيم من طرف صاحب حمام السباحة.