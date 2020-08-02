أخبار مصر | "انفوجراف".. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة، أمس السبت، في تحصيل الفواتير بالأسعار الجديدة التي سبق وأعلنت عنها في شهر يوليو الماضي، ونظرا لأهمية موضوع أسعار الكهرباء، تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لقرائها "انفوجراف" يرصد تفاصيل هذه الأسعار وما يطرأ عليها من تغييرات حتى عام 2025.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2020-2021

- من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا ك.و.س.

- من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا ك.و.س.

- من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا ك.و.س.

المستهلك أكثر من 650 ك.و.س ك.و.س - من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرشا ك.و.س. - من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا ك.و.س.

- من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا ك.و.س.

- من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا ك.و.س.