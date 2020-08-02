أخبار مصر | وسط تشديدات أمنية.. إقبال على سينمات وسط البلد ثاني أيام العيد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وسط تشديدات أمنية.. إقبال على سينمات وسط البلد ثاني أيام العيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عددًا من اللقطات لمنطقة سينمات وسط البلد، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا في أيام الأعياد والعطلات.

وعلى غير المتوقع شهدت سينمات وسط البلد إقبالًا كبيرًا رغم التحذيرات المتكررة بعدم التجمع خوفًا من فيروس كورونا.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت فتح دور السينما والمسارح بنسبة إشغال 25٪، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال العدوي بفيروس كورونا، وهو القرار الذي جاء ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تم تطبيقها في عدد من القطاعات المختلفة للتعايش مع فيروس كورونا.

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نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية؛ لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" من مختلف الفئات العمرية.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك حرصا منها علي رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية.

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ودارت الندوة حول كيفية الوقاية والحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعريفهم علي كيفية التعامل الصحيح مع السائحين، وقد تم الاستعانة بمترجمة متخصصة بلغة الإشارة.

كما تم أيضا عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أهم المعالم السياحية بمحافظة الوادي الجديد، تم خلالها إلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة.

وعقب الندوة تم اصطحاب المشاركين بها في جولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة تم خلالها زيارة بعض الآبار الكبريتية ومشاهدة الكثبان الرملية بالمحافظة وتوعيتهم بأهميتها في السياحة الاستشفائية، كما تم اهدائهم مجموعة من الهدايا التذكارية.

كما تم أيضا عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أهم المعالم السياحية بمحافظة الوادي الجديد، تم خلالها إلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة.

وعقب الندوة تم اصطحاب المشاركين بها في جولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة تم خلالها زيارة بعض الآبار الكبريتية ومشاهدة الكثبان الرملية بالمحافظة وتوعيتهم بأهميتها في السياحة الاستشفائية، كما تم اهدائهم مجموعة من الهدايا التذكارية.

وفي نهاية اليوم اعرب المشاركين في الندوة عن سعادتهم بالندوة والجولة التي نشرت البهجة في نفوسهم متوجهين بالشكر للقائمين عليهم.