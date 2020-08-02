أخبار مصر | أوائل الثانوية العامة٥٠ طالب.. ١٣ معلومة جديدة عّن نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوائل الثانوية العامة٥٠ طالب.. ١٣ معلومة جديدة عّن نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- نسبة النجاح ٧٩٪.
- عدد أوائل الثانوية العامة ٥٠ طالب وطالبة.
- الأولى على الثانوية العامة فتاة من القاهرة.
- شعبة الأدبي تتغلب على الأوائل.
- عدد الراسبين هذا العام أقل من الأعوام الماضية.
- اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل.
- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل.
- الفتيات يتصدرن قائمة أوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠.
- لا تغير في آلية التظلمات.
- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيهًا.
- فتح باب التظلمات الاحد المقبل.
- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلي من المدارس الخاصة.
جدير بالذكر أنه قامت الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.
كما تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول أي فرد انتهي عمله بالكنترول حتى إعلان نتيجة رسميا، ومنع مصاحبة أي أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.
بينما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.
وتهيب الوزارة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.
وكانت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تطبيق درجات الرأفة بالشهادة الثانوية علي مواد الفيزياء واللغة الانجليزية والرياضيات بكامل فروعها، وأشارت المصادر أن وصل عدد الطلاب المستفيدين بدرجات الرأفة إلى ٦٠ ألف طالب بواقع ١٠٪ لكل طالب مثلمًا قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن اعتماد الاوائل سوف يكون الثلاثاء المقبل على أن يتم اعلان النتيجة رسميًا يوم الاربعاء عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.