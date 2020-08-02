أخبار مصر | أوائل الثانوية العامة٥٠ طالب.. ١٣ معلومة جديدة عّن نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوائل الثانوية العامة٥٠ طالب.. ١٣ معلومة جديدة عّن نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الشهادة الثانوية للعام الحالي 2020، وفي ذلك السياق ترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عّن النتيجة الثانوية العامة.

- نسبة النجاح ٧٩٪؜.

- عدد أوائل الثانوية العامة ٥٠ طالب وطالبة.

- الأولى على الثانوية العامة فتاة من القاهرة.

- شعبة الأدبي تتغلب على الأوائل.

- عدد الراسبين هذا العام أقل من الأعوام الماضية.

- اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل.

- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل.

- الفتيات يتصدرن قائمة أوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠.

- لا تغير في آلية التظلمات.

- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيهًا.

- فتح باب التظلمات الاحد المقبل.

- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلي من المدارس الخاصة.

جدير بالذكر أنه قامت الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.