شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تبحث دمج القطاع غير الرسمي لمنظومة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دراسة دمج القطاع غير الرسمى لمقدمى الخدمة بمنظومة النظافة، فى محافظة القليوبية، مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وممثلى البنك الدولى، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، السبت.

وأكدت الوزيرة أن تلك الدراسة تبحث آليات دمج القطاع غير الرسمى لمقدمى الخدمة بمنظومة إدارة المخلفات، وتعبر عن اهتمام الدولة بهذا القطاع، والبحث عن سبل تقنين أوضاعه والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات، موضحة أنه تم وضعهم فى الاعتبار منذ اللحظة الأولى لتصميم المشروع المزمع تنفيذه، بالتعاون مع البنك الدولى، للحد من تلوث الهواء.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدراسة استعرضت بداية هذا القطاع فى مصر، والأعمال التى يقوم بها، من معالجة مبدئية وفرز، والمردود الاجتماعى والاقتصادى له، من خلال توفير فرص عمل مباشرة واستثمار أهلى قومى، عن طريق الطلب على المعدات المستخدمة، منها التريسكلات والمكابس والكسارات.

وأعربت «فؤاد» عن اهتمامها بإمكانية تطبيق التوصيات الصادرة عن تلك الدراسة فى المحافظات، لتمثل توجهات عامة لدمج القطاع غير الرسمى لمقدمى الخدمة بمنظومة المخلفات.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية إشراك القطاع غير الرسمى من مقدمى الخدمة بمنظومة المخلفات، والاستفادة من خبراتهم فى إدارة المنظومة الجديدة، مع ضرورة الإسراع فى تنفيذ عقود الجمع والنقل فى المحافظة، لتنفيذ المنظومة الجديدة بشكل فعال.

وأوضحت الدكتورة ليلى إسكندر، رئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية، أن هذا القطاع مهم فى منظومة النظافة الجديدة، ويجب دمجه فى القطاع الرسمى للاستفادة منه فى توفير وظائف جديدة، إلى جانب كونه داعما مهما للصناعة القائمة على المنتجات الواردة منه، والمعتمدة على تدوير المخلفات.

Advertisements