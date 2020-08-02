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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا: سكن بديل وإعانة عاجلة لقاطني عقار ملوي المنهار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بناء على تكليف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، موقع انهيار جزء من منزل بقرية دروة بمركز ملوي.
وتبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن، ومكون من طابقين على مساحة 70 مترا، وترتب على الانهيار إصابة 4 أشخاص، تماثل للشفاء 3 منهم وجاري تقديم العلاج للحالة الرابعة بمستشفى الجامعة.
ووجه نائب المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، والمنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها.
وقامت الوحدة المحلية بملوي بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل طوق أمنى من الشرطة حول المكان.
وتم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة للأسرة المنهار منزلها، والوحدة المحلية لتوفير سكن مؤقت بديل لهم في عمارات الأولى بالرعاية بالمركز.
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