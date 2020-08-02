شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو «الأمم المتحدة» لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وشارك مندوب مصر فى الحدث، رفيع المستوى، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار بالبشر، (مجموعة شاركت مصر فى تأسيسها وترأسها حالياً بيلاروسيا).

وقالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، السبت: «إن الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، استعرضت فى كلمتها جهود الأمم المتحدة من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، منها حماية ودعم ضحايا هذه الظاهرة».

وأبرز السفير محمد إدريس الإطار القانونى الشامل فى مصر، ويستهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق إلى جهود الحكومة المصرية بشأن التعاون الدولى والإقليمى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فضلاً عن أطر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، على رأسها مكتب الأمم المتحدة، المعنى بالمخدرات والجريمة.

وناقش «إدريس» الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرا إلى التحديات الإقليمية الراهنة، مثل تصاعد التوتر وعدم الاستقرار الإقليمى ونشاط الجماعات الإرهابية وصلاتها بعصابات الجريمة المنظمة، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، ويستوجب حلولاً مبتكرة للتصدى لتغير أنماط تلك الظاهرة.

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