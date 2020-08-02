شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي»: جهود مصر في مكافحة «فيروس سي» غير مسبوقة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الشعب المصرى والحكومة المصرية بإعلان مصر خالية من فيروس سى، مشيداً بما تم إنجازه من مبادرات للقضاء على فيروس سى.

وأكد خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، السبت، أن ما قامت به مصر يعد نقطة تحوّل للمنظومة الصحية في مصر، فتلك المجهودات والمسوح المجتمعية للفيروسات الكبدية آتت ثمارها، حيث أصبحت مصر أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سى.

واستعرض «السبكى» عدة محاور، من بينها منهجية تسعير الخدمات، وآلية تكويد الخدمات داخل المنشآت الصحية، كما تمت مناقشة تقييم العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وتناول أيضًا نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية بالهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الحساب الختامى للهيئة العامة للرعاية الصحية عن العام المالى 2019 /2020، وتم عرض نتائج أعمال مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، وشرح فيديو تقديمى عن آلية تكويد الخدمات داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسمح بوجود نظام مراقبة لأداء الخدمات بشكل لحظى، من خلال نظام مميكن موحد داخل كافة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية يسمح بالوقوف على مستوى آداء الخدمات الصحية المقدمة داخل أي منشأة صحية تابعة للهيئة، بما يساهم بمتابعة المستوى الخدمى والتعامل بحسم في حال وجود أي قصور، كما تم استعراض خطة تسعير الخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن وجود فائض من الموارد الذاتية للهيئة بلغ 133 مليون جنيه، لافتًا إلى أن ذلك الفائض يعكس الالتزام بتطبيق كافة المعايير والضوابط المالية مع الالتزام بتقديم أفضل خدمة صحية ذات جودة عالية تليق بالمواطن.

ووجه «السبكى» الشكر للدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، على نظام تقييم العاملين لطاقم التمريض، الذي أهدته للهيئة العامة للرعاية الصحية ليعد نظاماً ونموذجًا استرشاديًا يقوم بقياس كفاءة أداء الأطقم التمريضية وتقييمهم بناء عليه، بما سينعكس بالإيجاب على أداء أطقم التمريض بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة. ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن الهيئة ستكون لها فروع في المحافظات المختلف، لمتابعة تقديم الخدمات في المنشآت التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تسلمت كل الأصول من جميع الهيئات التي كانت تملكها في محافظة بورسعيد، فيما تم نقل ملكية هذه الأصول إلى هيئة الرعاية الصحية. يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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وأعلن عن قرب تسلم مقر إقليمى للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لمتابعة إقليم جنوب الصعيد، موضحا أن هذا المقر إهداء من محافظ الأقصر لهيئة الرعاية الصحية كحق انتفاع للهيئة.