شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المصايف» يتفقد استعدادات إعادة تشغيل شواطىء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جولة تفدية لبعض الشواطئ العامة، السبت، للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء واستئناف التشغيل.

تأتى الجولة في إطار الاستعدادات لإعادة تشغيل الشواطئ العامة في حال صدور تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بذلك وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استعداد الشواطئ لإعادة التشغيل بأي وقت.

وجرت مراجعة توافر أدوات الشاطئ من شماسي وكراسي وكذلك صلاحية الحمامات ودورات المياه وغرف خلع الملابس وتواجد أبراج المراقبة واستكمال عمال الإنقاذ.

وشدد «رشاد» خلال الجولة على ضرورة نظافة الشواطئ وإتمام استعدادها لاستقبال روادها وتقديم كافة الخدمات بأسعار تناسب كافة الفئات.

رئيس الادارة المركزية يتفقد شواطىء الاسكندرية للوقوف على مدى جاهزيتها لاسئناف التشغيل

رئيس الادارة المركزية يتفقد شواطىء الاسكندرية للوقوف على مدى جاهزيتها لاسئناف التشغيل

رئيس الادارة المركزية يتفقد شواطىء الاسكندرية للوقوف على مدى جاهزيتها لاسئناف التشغيل

رئيس الادارة المركزية يتفقد شواطىء الاسكندرية للوقوف على مدى جاهزيتها لاسئناف التشغيل