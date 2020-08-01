شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسبرسكي»: 62% من أطفال مصر يمتلكون هواتف ذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة استطلاعية أجرتها شركة كاسبرسكى للحلول الأمنية، تحت عنوان: «الأبوة الرقمية المسؤولة»، عن أن 62% من أطفال مصر يمتلكون هواتف ذكية أو أجهزة لوحية خاصة بهم، والغالبية من بين هذه النسبة يبلغون من العمر ما بين 9 و10 أعوام عندما حصلوا على أجهزتهم الخاصة لأول مرة.

وأوضحت أن 31% من الآباء لم يناقشوا قواعد السلامة والأمان على الإنترنت مع أطفالهم، ما يعنى جهل الأطفال في أحيان كثيرة بكيفية التصرف بأمان عبر الإنترنت.

ووفقًا للدراسة، يستخدم 92% من الآباء في مصر أجهزتهم للترفيه عن أطفالهم عند السفر، بينما يحاول 33% من المشاركين في الدراسة تهدئة أطفالهم بمساعدة الأجهزة، فيما يحاول 22% منهم كسب بعض الوقت للاستجمام.

وقال رئيس قسم سلامة الأطفال في شبكة كاسبرسكى، أندريه سايدنكو، إن معظم الآباء يمنحون أطفالهم أجهزة ذكية للترفيه عنهم أو لتهدئتهم أو حتى لتخصيص بعض الوقت لأنفسهم، داعيًا إياهم إلى الحرص على وضع ضوابط محددة لاستخدام هذه الأجهزة.

وأضاف: «تُظهر تقديرات (كاسبرسكى) أن 33% من الآباء في مصر يرغبون في تحسين مراقبة حياة أطفالهم الرقمية، ما يمكن القيام به عن طريق الحدّ من وقت الشاشة وإقامة أحاديث مع الأطفال حول مختلف الشؤون التي تهمهم، فضلًا عن الحاجة إلى تثبيت حلول أمنية رقمية مناسبة على تلك الأجهزة».

وتوصى «كاسبرسكى» الآباء من أجل تعليم الأطفال استخدام أجهزتهم بطريقة مفيدة، وحمايتهم من المحتوى غير المناسب، عن طريق شرح أخلاقيات الإنترنت للطفل، التي تتضمن عدم كتابة الإساءات أو الإهانات للغير، وعدم نشر صور محرجة أو غير لائقة، فضلًا عن تعريفه بقواعد الأمان على الإنترنت، والتى تشمل عدم الرد على الغرباء، وعدم نشر أكثر مما ينبغى من المعلومات الخاصة، والحرص على التواصل مع الطفل واكتشاف اهتماماته واقتراح محتوى مناسب، مع حرص الآباء على التأكيد لأبنائهم تفهُّم احتياجاتهم ورغباتهم وأنهم موجودون إلى جانبهم متى ما احتاجوا للحصول على النصيحة والدعم، والتأكد من تثبيت حل أمنى موثوق به للتأكد من إحكام الرقابة على نشاط الطفل على الإنترنت.

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