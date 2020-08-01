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شكرا لقرائتكم خبر عن بسعر التكلفة.. ذبح 23 عجلًا بكلية الطب البيطري بجامعة القناة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة القناة، قيام مسئولى وحدة الخدمة المجتمعية بالكلية بذبح 23 عجلا عن مزرعة الكلية لصالح مواطنيين من أبناء منطقة القناة وسيناء خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
وقالت «منصور» إن تلك الخدمة تقدمها الكلية في مقرها بمدينة الإسماعيلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بناء على تكليفات الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة.
وأضافت أن عشرات المواطنين شهدوا ذبح أضاحيهم من العجول بمقر نقطتى الذبح اللتين أعدتهما الكلية، مشددة على ان جميع العجول تحت رقابة ورعاية الكلية وتتمتع بأنها طبيعية«أورجانك»
من جهتها، أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، أن مبادرة ذبح الأضاحي تأتى في إطار الخدمات والدور المجتمعى الذي تقدمه الجامعة، وهى بسعر التكلفة، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطن.
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