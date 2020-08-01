شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات «مصر للطيران» من بغداد إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت، السبت، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها 140 سائحا عراقيًا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية.

وكانت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران تعاقدت مع إحدى شركات السياحة علي تنظيم سلسلة رحلات مباشرة شارتر من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس الجاري وسبتمبر وأكتوبر لنقل مجموعة من السائحين العراقيين الى مصر.

تأتي تلك الرحلات فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، والدفع بالحركة الجوية فى اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية، من وإلى كافة أنحاء العالم.