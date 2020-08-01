شاهد فرحة المصريين بالعيد على شاطئ الساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- جلال المسيري:

شهد الساحل الشمالي، إقبالًا من الزائرين لليوم الثاني على التوالي، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها الحكومة.

وسجلت نسبة الإشغال السياحي بالساحل حوالي 90%، حيث احتل المرتبة الأولى بين المناطق السياحية الأكثر إقبالًا للزائرين، وفقًا لغرفة شركات السياحة.