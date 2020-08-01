نشرة الحوادث المسائية.. تأمين الداخلية لاحتفالات عيد الأضحى وحريق شقة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

الداخلية تواصل منع توقف السيارات بطرق الكورنيش في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية بطريق الكورنيش على مستوى الجمهورية ورفع السيارات المتوقفة مع إخلائها من المواطنين.

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ضبط 12 شخصًا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

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ضبط 1216 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 1216 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، خلال 24 ساعة.

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الداخلية تكشف ملابسات اختطاف صيدلي وطلب فدية 1.2 مليون جنيه لإطلاق سراحه

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات اختطاف صيدلي، ومطالبة أهليته بدفع مليون و200 ألف جنيه لإطلاق سراحه، بمدينة السادات في المنوفية

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تحقيقات النيابة توضح سبب حريق شقة سكنية بمصر القديمة

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، أن السبب وراء حريق داخل شقة سكنية، ماس كهربائي ولا وجود لشبهة جنائية.

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دوريات أمنية تجوب الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظات

انتشرت تشكيلات أمنية ومجموعات قتالية على كافة المحاور والطرق الرئيسية بنطاق المحافظات، تحسبا لأي حالة طارئة وحفظ الأمن العام بالتزامن مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

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