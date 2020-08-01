استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي علاء عمران: أعلنت وزارة الداخلية، عن خطتها واستعدادتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك في قطاع الخدمات المرورية. لمعرفة استعدادات الوزراة، طالع الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك:

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