أخبار مصر | مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة تقل 2013 راكبا من عدة دول

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة تقل 2013 راكبا من عدة دول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في مطار القاهرة الدولي، اليوم، استقبال 15 رحلة دولية تابعة لشركة مصر للطيران، قادمة من عدة جهات دولية ومطارات أوروبية.

وقالت مصادر في المطار، إن المطار استقبلة 15 رحلة قادمة من "جنيف، بروكسل، أمستردام، مدريد، روما، ميلانو، فيينا، أثينا، باريس، لندن، ميونخ، فرانكفورت، برلين، وأسطنبول"، مشيرًا إلى أن هذه الرحلات كان على متنهم 2013 راكبا.

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وأكدت المصادر، خضوع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بالمطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومتابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي في المطار.