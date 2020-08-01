شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد الالتزام بقرار غلق الشواطىء في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتفقد عدد من شواطئ مدينة مرسى مطروح للاطمئنان على التزام المواطنين بعدم التوجه إلى الشواطئ التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وتفقد محافظ مطروح شاطئ روميل ومنطقة باب البحر والفيروز وشاطئ مطروح العام والكورنيش، مشددا على الالتزام بغلق جميع الشواطئ العامة، مع تواجد الدوريات الامنية بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح في منع المواطنين من التوجه إلى الشواطئ حرصا على سلامتهم.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير شاطئ روميل من كافتيريات ودورات مياه ومشايات جديدة مع تخطيط جديد للشاطئ بشكل جمالى وحضارى لاستقبال رواد الشاطئ حال إقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ.

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود الأمنية خاصة إدارة مرور مطروح ومجلس مدينة مرسى مطروح مع استمرار متابعة إغلاق الطرق والمحاور المرورية لمنع التوجه للشواطئ، والمرور على جميع الشواطئ خارج المدينة خاصة الأبيض ومينا حشيش حرصا على سلامة المواطنين ومنع أي تجمعات.