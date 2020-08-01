شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: وفد شعبي سوداني يزور «سد النهصة» الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا، يبلتال اميرو، استقبل وفد جمعية الصداقة الشعبية السودانية الإثيوبية بحضور رئيس الجمعية، سليمة اسحق، والأمين العام، على النور.
وذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية، السبت، أن السفير الإثيوبي تلقى تقريرا عن عمل لجنة التسيير لجمعية الصداقة الشعبية السودانية الإثيوبية، التي استلمت قطعة الأرض الخاصة بها بالحديقة الدولية.
وأمن الطرفان على زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي المتوقع قدومه للسودان، فيما أكد السفير الإثيوبي مساعدة وفد السودان الشعبي الذي سيزور سد النهضة الإثيوبي لاحقًا، وفقًا للصحيفة.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
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