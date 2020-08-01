شكرا لقرائتكم خبر عن ناصف ساويرس في المركز الثامن بقائمة أغنياء الشرق الأوسط ووليد بن طلال الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع موقع "بيزنس انسايدر" قائمة بأغنى الأشخاص في الشرق الأوسط، بناءً على تصنيفات فوربس ومؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وقال الموقع إن الاستطلاع يشمل 16 دولة هى سوريا والأردن وإسرائيل ولبنان والمملكة العربية السعودية وإيران والعراق وتركيا واليمن والأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين ومصر.

وإليكم قائمة بأغنى أشخاص فى الشرق الأوسط:

وجاء فى المركز الأول الأمير السعودى وليد بن طلال بإجمالى ثروة 14.3 مليار دولار. وقال الموقع إن مصدر ثروات الأمير البالغ من العمر 65 عام تأتى من مصادر متنوعة.

ومن مصر، جاء فى المركز الثامن رجل الأعمال ناصف ساويرس البالغ من العمر 59 عاما بإجمالى ثروة 5.58 مليار دولار. وأوضح الموقع أن مصدر الثورة من العمل فى الصناعة.

وجاء فى المركز الثالث رجل الأعمال السعودى محمد العمودى البالغ من العمر 74 عاما بإجمالى ثروة 8.95 مليار دولار . وقال بيزنس انسايدر إن مصدر الثروة من الطاقة.

أما فى المركز الخامس، فجاء رجل الأعمال السعودى محمد الجابر، بإجمالى ثروة 7.19 مليار دولار حيث يعمل فى قطاع التجزئة.

ومن الإمارات، احتل رجل الأعمال، ماجد الفطيم المركز السابع، بإجمالى ثروة 5.97 مليار دولار. وقال الموقع إن مصدر الثروة فى العقارات.

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وفى المركز التاسع، جاء رجل الأعمال يوسف على من الإمارات من الإمارات بإجمالى ثروة 5.27 مليار دولار ، حيث يعمل فى مجال الأغذية والمشروبات والفنادق.

وفى المركز العاشر، من تركيا جاء مراد أولكر البالغ من العمر 61 عاما بإجمالى ثروة 5 مليارات دولار، حيث يعمل فى مجال الغذاء.

وفى المركز الثانى، جاء ايال عوفر من إسرائيل، بإجمالى ثروة 9.92 مليار دولار

ومصدر الثروة: العقارات والشحن.

وفى المركز الرابع، احتل جون فريدريكسن من قبرص القائمة بإجمالى ثروة 7.65 مليار دولار، ومصدر الثروة: الشحن.

واحتل ستيف فيرتهايمر والأسرة من إسرائيل المركز السادس، بإجمالى ثروة 6.2 مليار دولار ومصدر الثروة: أدوات المعادن.