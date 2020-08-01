شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فتة ولحمة وحلويات شرقية باحتفالات المصريين بألمانيا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، أنه رغم جائحة كورونا وصعوبة التجمع بيت العائلة المصرية ببرلين احتفل بعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، اجتمعت العائلات المصرية وأبناءهم من برلين ومدن مختلفة للاحتفال مع الأكلات المصرية (لحمة وفتة وحلويات شرقية) والأغانى المصرية والزينة وهدايا الاطفال والاعلام المصرية فى كل مكان.

وتابع قائلا: "نحن ننتظر هذه المناسبات السعيدة لنجتمع معا ونعيد الذكريات الجميلة التى نعتز بيها".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قالت إن الدولة المصرية نجحت فى إعادة أكثر من 77 ألف مصرى من الخارج لأرض الوطن فى ظل أزمة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة رصدت مناشدات واستغاثات من الراغبين فى العودة لوطنهم منذ ظهور هذه الأزمة.

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وأضافت وزيرة الدولة للهجرة فى تصريحات لها، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء للعمل على قضية العالقين بطريقة مؤسسية، لافتة إلى أن وزارة الخارجية كان عليها عبئا ثقيلا لتسجيل أعداد وبيانات العالقين، وكان هناك أيضا تعاون بين مصر والكويت والسعودية لإعادة العالقين خاصة فى دول الخليج وقدموا تسهيلات كبيرة فى هذا الأمر.



احتفال المصريين فى بالعيد فى ألمانيا



احتفال المصريين فى بالعيد فى ألمانيا



احتفال المصريين بالعيد فى ألمانيا



احتفال المصريين بالعيد فى ألمانيا



احتفال المصريين بالعيد فى ألمانيا