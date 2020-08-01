وصول 15 رحلة لمصر للطيران قادمة من أوروبا تقل 2013 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة مساء اليوم السبت 15 رحلة دولية لشركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى قادمة من عدة جهات دولية ومطارات أوربية. وحسب مصادر من مطار القاهرة فقد أستقبل مطار القاهرة الدولى 15 رحلة قادمة من جنيف وبروكسل وأمستردام ومدريد وروما وميلانو وفيينا وأثينا وباريس ولندن وميلانو وميونخ وفرانكفورت وبرلين وأسطنبول وعلى متنهم 2013 راكبا. Advertisements وقالت مصادر بمطار القاهرة بان ركاب الرحلات قد خضعوا إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار . واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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