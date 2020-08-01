شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنفى ما نسب لها من تصريحات بشأن منع المصريين دخول الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ما تم تداوله على أحد المواقع، بشأن تصريحات نسبت لها على غير الواقع.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن التصريحات التى نسبت لها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بشأن المطالبة بتوضيح من الحكومة الكويتية بسبب وضع مصر من ضمن الدول الممنوع مواطنيها دخول الكويت، ليس لها أساس من الصحة، مطالبة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر أى معلومات أو تصريحات.

وجددت الوزيرة، الرفض والاستنكار للمحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى لاختلاق تصريحات غير صحيحة، مؤكدة أن "جهات مُغرضة" تقف وراء "هذه الإساءات" لاستهداف "العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين".

ونشرت عدد من وسائل الإعلام على موقع التواصل "تويتر" تصريح نسب لوزيرة الهجرة تطلب فيه توضيح من الحكومة الكويتية بسبب وضع مصر من ضمن الدول الممنوع مواطنيها دخول الكويت وهو ما نفته وزيرة الهجره .

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وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلت عن هيئة الطيران المدني بالكويت، قرارها حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

وقالت الصحيفة أن قائمة الدول الـ31 تضم إلى جانب مصر«الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».