شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتمكين 20 ألف شاب للعمل في مجالات التسويق الإلكتروني وتطبيقات المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة «تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر»، والتى تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة، التى قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطويرها تكنولوجيًا، على أن يتم دمج المتدربين من ذوى الإعاقة بنسبة 10% من إجمالى عدد المتدربين.

وتوفر مبادرة «تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر» التدريب عبر الإنترنت على مدار شهرين، حيث يشمل التدريب المهارات الحياتية العامة، مثل مهارات التواصل والقيادة، وتوفير التوجيه لانتقاء مجالات التدريب المتخصصة، والتدريب المهنى المتخصص من خلال توفير مسارين، الأول يشمل الجانب التقنى مثل شبكات الحاسب والبرمجة ونظم التشغيل والأمن السيبرانى، والمسار الثانى معنىٌّ بتدريب فنى فى مجالات التسويق الإلكترونى، وتصميم الجرافيك، وتطوير تطبيقات المحمول وتطوير المواقع الإلكترونية والأعمال الإدارية، ويُختتم التدريب بالتعرف على كيفية الحصول على فرصة عمل متميزة من خلال منصات العمل الحُر.