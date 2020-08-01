شكرا لقرائتكم خبر عن «OPPO» تفتتح متجرين لخدمة العملاء في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفتتح شركة OPPO متجرين متخصصين مباشرين لخدمة العملاء والدعم الفنى، غدًا، فى مول العرب ومدينة طنطا، لتقديم دعم للمشتريات والخدمات. وفى عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز رئيسى لها فى الشرق الأوسط وإفريقيا فى مدينة القاهرة ليخدم عدة دول فى المنطقة، وبناءً على توسعات OPPO فى منطقة الخليج، تم افتتاح ثانى مركز لها فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ليخدم منطقة الخليج الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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