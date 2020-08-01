شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في المنيا عن شهر أغسطس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع هيئة المساحة المصرية مواعيد الصلاة عن شهر أغسطس، لكل من الصلوات الخمس المفروضة وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب علاوة على وقت شروق الشمس، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت.

ويعرض الجدول التالى مواقيت الصلاة في المنيا عن شهر أغسطس 2020، وفقنا الله جميعًا لأداء الصلاة في أوقاتها، وجعلها خالصة لوجهه الكريم وتقبلها قبولاً حسنًا إنه نعم المولى ونعم النصير.

جدول مواعيد الصلاة بتوقيت المنيا عن شهر أغسطس 2020:

التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء 2020-08-01 3:44 ص 5:19 ص 12:3 م 3:36 م 6:47 م 8:11 م 2020-08-02 3:45 ص 5:20 ص 12:3 م 3:36 م 6:46 م 8:11 م 2020-08-03 3:45 ص 5:20 ص 12:3 م 3:36 م 6:46 م 8:10 م 2020-08-04 3:46 ص 5:21 ص 12:3 م 3:36 م 6:45 م 8:9 م 2020-08-05 3:47 ص 5:21 ص 12:3 م 3:36 م 6:44 م 8:8 م 2020-08-06 3:48 ص 5:22 ص 12:3 م 3:36 م 6:43 م 8:7 م 2020-08-07 3:49 ص 5:22 ص 12:3 م 3:36 م 6:43 م 8:6 م 2020-08-08 3:49 ص 5:23 ص 12:3 م 3:36 م 6:42 م 8:5 م 2020-08-09 3:50 ص 5:24 ص 12:2 م 3:36 م 6:41 م 8:4 م 2020-08-10 3:51 ص 5:24 ص 12:2 م 3:36 م 6:40 م 8:2 م 2020-08-11 3:52 ص 5:25 ص 12:2 م 3:36 م 6:39 م 8:1 م 2020-08-12 3:53 ص 5:25 ص 12:2 م 3:35 م 6:38 م 8:0 م 2020-08-13 3:53 ص 5:26 ص 12:2 م 3:35 م 6:38 م 7:59 م 2020-08-14 3:54 ص 5:26 ص 12:2 م 3:35 م 6:37 م 7:58 م 2020-08-15 3:55 ص 5:27 ص 12:1 م 3:35 م 6:36 م 7:57 م 2020-08-16 3:56 ص 5:27 ص 12:1 م 3:35 م 6:35 م 7:56 م 2020-08-17 3:57 ص 5:28 ص 12:1 م 3:34 م 6:34 م 7:55 م 2020-08-18 3:57 ص 5:28 ص 12:1 م 3:34 م 6:33 م 7:54 م 2020-08-19 3:58 ص 5:29 ص 12:1 م 3:34 م 6:32 م 7:52 م 2020-08-20 3:59 ص 5:29 ص 12:0 م 3:34 م 6:31 م 7:51 م 2020-08-21 4:0 ص 5:30 ص 12:0 م 3:33 م 6:30 م 7:50 م 2020-08-22 4:0 ص 5:30 ص 12:0 م 3:33 م 6:29 م 7:49 م 2020-08-23 4:1 ص 5:31 ص 12:0 م 3:33 م 6:28 م 7:48 م 2020-08-24 4:2 ص 5:31 ص 11:59 ص 3:32 م 6:27 م 7:46 م 2020-08-25 4:3 ص 5:32 ص 11:59 ص 3:32 م 6:26 م 7:45 م 2020-08-26 4:3 ص 5:32 ص 11:59 ص 3:32 م 6:25 م 7:44 م 2020-08-27 4:4 ص 5:33 ص 11:59 ص 3:31 م 6:24 م 7:43 م 2020-08-28 4:5 ص 5:33 ص 11:58 ص 3:31 م 6:23 م 7:41 م 2020-08-29 4:5 ص 5:34 ص 11:58 ص 3:30 م 6:22 م 7:40 م 2020-08-30 4:6 ص 5:34 ص 11:58 ص 3:30 م 6:20 م 7:39 م 2020-08-31 4:7 ص 5:35 ص 11:57 ص 3:30 م 6:19 م 7:38 م

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