شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في شهر أغسطس بتوقيت الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة عن شهر أغسطس، للصلوات الخمس المفروضة وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب وأيضًا وقت شروق الشمس، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت. ويعرض الجدول التالى مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية عن شهر أغسطس 2020، وندعو الله أن يعيننا جميعًا ويوفقنا لأداء الصلاة في أوقاتها، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. جدول مواعيد الصلاة بتوقيت الزقازيق عن شهر أغسطس 2020: التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء 2020-08-01 3:33 ص 5:12 ص 12:0 م 3:38 م 6:49 م 8:16 م 2020-08-02 3:34 ص 5:12 ص 12:0 م 3:38 م 6:48 م 8:15 م 2020-08-03 3:35 ص 5:13 ص 12:0 م 3:38 م 6:47 م 8:14 م 2020-08-04 3:35 ص 5:14 ص 12:0 م 3:38 م 6:46 م 8:13 م 2020-08-05 3:36 ص 5:14 ص 12:0 م 3:38 م 6:45 م 8:12 م 2020-08-06 3:37 ص 5:15 ص 12:0 م 3:38 م 6:45 م 8:11 م 2020-08-07 3:38 ص 5:15 ص 12:0 م 3:37 م 6:44 م 8:9 م 2020-08-08 3:39 ص 5:16 ص 12:0 م 3:37 م 6:43 م 8:8 م 2020-08-09 3:40 ص 5:17 ص 12:0 م 3:37 م 6:42 م 8:7 م 2020-08-10 3:41 ص 5:17 ص 11:59 ص 3:37 م 6:41 م 8:6 م 2020-08-11 3:42 ص 5:18 ص 11:59 ص 3:37 م 6:40 م 8:5 م 2020-08-12 3:43 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:36 م 6:39 م 8:4 م 2020-08-13 3:44 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:36 م 6:38 م 8:2 م 2020-08-14 3:45 ص 5:20 ص 11:59 ص 3:36 م 6:37 م 8:1 م 2020-08-15 3:46 ص 5:20 ص 11:58 ص 3:36 م 6:36 م 8:0 م 2020-08-16 3:46 ص 5:21 ص 11:58 ص 3:35 م 6:35 م 7:59 م 2020-08-17 3:47 ص 5:22 ص 11:58 ص 3:35 م 6:34 م 7:58 م 2020-08-18 3:48 ص 5:22 ص 11:58 ص 3:35 م 6:33 م 7:56 م 2020-08-19 3:49 ص 5:23 ص 11:58 ص 3:34 م 6:32 م 7:55 م 2020-08-20 3:50 ص 5:23 ص 11:57 ص 3:34 م 6:31 م 7:54 م 2020-08-21 3:51 ص 5:24 ص 11:57 ص 3:34 م 6:30 م 7:52 م 2020-08-22 3:52 ص 5:25 ص 11:57 ص 3:33 م 6:29 م 7:51 م 2020-08-23 3:52 ص 5:25 ص 11:57 ص 3:33 م 6:28 م 7:50 م 2020-08-24 3:53 ص 5:26 ص 11:56 ص 3:32 م 6:27 م 7:48 م 2020-08-25 3:54 ص 5:26 ص 11:56 ص 3:32 م 6:25 م 7:47 م 2020-08-26 3:55 ص 5:27 ص 11:56 ص 3:31 م 6:24 م 7:46 م 2020-08-27 3:56 ص 5:27 ص 11:56 ص 3:31 م 6:23 م 7:44 م 2020-08-28 3:57 ص 5:28 ص 11:55 ص 3:30 م 6:22 م 7:43 م 2020-08-29 3:57 ص 5:29 ص 11:55 ص 3:30 م 6:21 م 7:42 م 2020-08-30 3:58 ص 5:29 ص 11:55 ص 3:29 م 6:20 م 7:40 م 2020-08-31 3:59 ص 5:30 ص 11:54 ص 3:29 م 6:18 م 7:39 م الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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