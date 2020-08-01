شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سائح بنجالي يزورون دير سانت كاترين في ثاني أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، السبت، عددًا من السائحين من مختلف جنسيات العالم، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت 195 سائحًا، بينهم 100 سائح بنجالي، زاروا دير سانت كاترين، و95 زائرًا مصريًا.

أضاف أن جميع السائحين ينفذون برنامجهم السياحي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويجري تأمين الوفود السياحية على أعلى مستوى.

وقال توني كازمياس، مستشار مطران دير سانت كاترين، إنه جرى فتح الدير لاستقبال الزائرين على مجموعات، كل مجموعة لا يزيد عددها عن 20 سائحًا فقط، ولا تزيد مدة الزيارة عن 10 دقائق، وتقتصر على زيارة بئر سيدنا موسى وشجرة العليقة فقط، ودون فتح مضيفة الدير.

وأوضح أن موعد دخول الدير على مدار خمسة أيام، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا، فيما عدا الجمعة والأحد والأعياد الكبيرة للدير، مؤكدًا أن الإجراءات سيجري تخفيفها الشهر المقبل وفتح المتحف تدريجيًا.

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