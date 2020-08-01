شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء فحص «كورونا» لـ55 مواطنًا قبل السفر للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى فحص «PCR» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» لعدد 55 مواطنأ من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة حتى الآن، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان حيث تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.