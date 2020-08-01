شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الفيوم: استمرار تعليق الزيارات لديري «الأنبا إبرام» و«الملاك غبريال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الفيوم استمرار تعليق الزيارات لدير القديس «الأنبا إبرام»، بمنطقة «العزب»، وكذلك دير رئيس الملائكة «غبريال» بمنطقة «جبل النقلون».

يأتي تمديد تعليق الزيارات للديرين بالتزامن مع إعلان مطرانية الفيوم، برئاسة الأنبا إبرآم، أن صلوات القداسات تبدأ تدريجيا بالكنائس التابعة للمطرانية، على مدار أيام الأسبوع، عدا الجمعة، بحضور 25 شخصا، وبحد أقصى 50 شخصا، بحسب سعة وظروف كل كنيسة على حدة، بما في ذلك الآباء الكهنة والشمامسة.

ويستثنى من هذا العدد الأبناء من سن 12 سنة الحاضرين مع أسرهم، على أن يتم توزيع الأشخاص بحسب الأعداد المذكورة بواقع شخص واحد فقط في الدكة.

ومددت مطرانية الفيوم تعليق الخدمات والاجتماعات والأنشطة الكنسية بأنواعها وطلب المقابلات والاعترافات لدى الآباء الكهنة بمكاتبهم بالكنائس واستخدام قاعات المناسبات والمرافق الكنسية وصلوات الحميم بالمنازل وصلاة اليوم الثالث سواء بالمنازل أو الكنيسة.

وقررت المطرانية تحديد يوم للراغبين في صلاة القداس بكنائس الإيبارشية، بدءً من الاثنين، من خلال الاتصال المسبق هاتفيا فقط، على أرقام هواتف مخصصة لكل كنيسة كالتالي:

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ننشر ضوابط حضور القداسات في كنائس الفيوم .. واستمرار تعليق زيارة دير الأنبا ابرام

ننشر ضوابط حضور القداسات في كنائس الفيوم .. واستمرار تعليق زيارة دير الأنبا ابرام

ننشر ضوابط حضور القداسات في كنائس الفيوم .. واستمرار تعليق زيارة دير الأنبا ابرام

ننشر ضوابط حضور القداسات في كنائس الفيوم .. واستمرار تعليق زيارة دير الأنبا ابرام