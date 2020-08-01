شكرا لقرائتكم خبر عن كنترولات الثانوية آمنة والنتيجة بعد اعتمادها رسميا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: كنترولات الثانوية آمنة والنتيجة بعد اعتمادها رسميا.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

كنترولات الثانوية آمنة والنتيجة بعد اعتمادها رسميا.. «التعليم» تنفى ما يتردد عبر صفحات الغش ومواقع التواصل.. وتؤكد: أعمال الكنترولات سرية.. ورئيس الامتحانات: صعب حدوث تبديل لكراسات الإجابة لأى طالب.. وتوجيهات بتطبيق أقصى درجات الرأفة مراعاة للظروف الاستثنائية

الحجاج يؤدون مناسك أيام التشريق ورمى الجمرات.. الصحة السعودية : 93 حاجا زاروا المراكز الطبية وجميعهم حالات بسيطة.. و7 قرارات إدارية للمخالفين

«الخليج 365» تهنئ مصر والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك





المشاط تدعو الملياردير لزيارة مقابر البناة.. إيلون ماسك يزعم بناة الأهرامات «فضائيين» و«حواس»: ثقف نفسك

الرئيس السيسى يهنئ الإمارات على تشغيل محطة الطاقة النووية.. يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز فى جميع المجالات.. ومحمد بن زايد: حققنا نقلة نوعية فى قطاع الطاقة





جيمس اختلف مع عائلته حول قضايا المناخ.. نجل مردوخ يستقيل من أكبر امبراطورية إعلامية

البترول: الفحص الفنى للسيارة من خلال مختصين.. الحكومة تُطمئن الراغبين فى تحويل سياراتهم للغاز





Advertisements

«الوطنية للانتخابات» تنتهى من توزيع الناخبين.. 4 آلاف لجنة زيادة فى انتخابات «الشيوخ»

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. أول مشروع قانون حكومى لمواجهة «التنمر»





إعفاء المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنويا من الضرائب.. زيادة حد الإعفاء لـ60%.. وتطبيق تعديلات «الضريبة على الدخل» بكل دقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الجيش الليبى يحذر السفن والطائرات: ممنوع الاقتراب بدون تنسيق.. وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسى الليبى بعيدا عن التدخلات الخارجية

انطلاق امتحانات القدرات بالجامعات خلال أيام.. بدء استقبال طلاب الثانوية 2020 عقب إجازة العيد.. وتطبيق إجراءات الوقاية من « كورونا » مع زيادة عدد القاعات لتجنب الزحام

بعد إغلاق 4 أشهر.. الكنائس تفتح أبوابها للصلاة غدا وسط إجراءات احترازية.. دكة لكل فرد لضمان التباعد الاجتماعى.. والعظات الروحية عبر الفيديو كونفرانس





إتاحة خدمة توصيل بطاقات التموين للمنازل قبل نهاية 2020.. 10 ملايين سجلوا أرقام هواتفهم عبر موقع «دعم مصر».. واستخراج بطاقات جديدة لأسر «تكافل وكرامة»

وفد من كبرى الشركات الإيطالية يزور القاهرة قريبا.. وزيرة التجارة: الزيارة تستهدف استعراض فرص التعاون وإقامة شراكات فى مجالات الجلود والرخام والغزل والنسيج