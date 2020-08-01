شكرا لقرائتكم خبر عن كيف غير فيروس كورونا الإجراءات المتبعة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت أزمة فيروس كورورنا، فى إحداث تغييرات للإجراءات التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، المقرر أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج بها يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ويجرى التصويت فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ووفقا لتصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نرصد ما تم من تغييرات فى ضوء ما فرضته أزمة كورونا:

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