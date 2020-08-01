شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تتجاوز 17.67 مليون والوفيات 679918 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر أحدث إحصاء لرويترز، اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 679918 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و578778 حالة إصابة و 153888 حالة وفاة.

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وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و 662485 حالة إصابة و 92475 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليون و 695988 حالة إصابة و 36511 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و 13963 حالة وفاة.