شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مصر للطيران تلغى جميع رحلاتها المجدولة إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت.

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت

أعلنت مصرللطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم، ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، نتيجة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء علي تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

السيسي يهنئ الإمارات على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإمارات، على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، قائلا :" إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق".

الجار الله مشيدا ببيان مصر حول أزمة علم الكويت: مطلوب بيان مماثل من الكويت

أشاد الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله بموقف مصر من أزمة الإساءة لعلم الكويت وطالب الخارجية الكويتية بموقف مماثل.

الجيش الليبى: سنرد على أى تحرك عسكرى تركى فى بلدنا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية سوف ترد على أى تحرك عسكرى تركى داخل البلاد، مشيرا إلى أنه يتم مراقبة جميع الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركى.

تفاصيل زيادة حد الإعفاء الضريبى على المرتبات لـ24 ألف جنيه سنويا.. إنفو جراف

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة.

السعودية تلزم الحجاج بارتداء "إسورة" ذكية لتسهيل التواصل

انطلقت رحلة الحجيج بتباشير نجاح بدرجة الامتياز، واكبته منظومة عمل خطط لها بعناية، ونفذت بدقة، تضمنت حجا استثنائيا حضر فيه التباعد ورسمت مساراته بأرجاء المشاعر.

"القبس": الكويت تمنع دخول القادمين من 31 دولة بينها مصر بسبب كورونا

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن هيئة الطيران المدني بالكويت، قرارها حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

فيديو.. الداخلية تؤمن احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والمحاور والميادين على مستوى الجمهورية، فى أول وثان أيام عيد الأضحى، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، مع التشديد على الالتزام باجراءات مواجهة كورونا الخاصة بمنع التجمعات والاختلاط، لمجابهة الفيروس.

مطار القاهرة يستقبل 17 رحلة دوليه تقل 2420 راكبا من عدة دول

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 17 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 2420 راكبا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

الداخلية تزلزل سوق الكيف في عيد الأضحى.. ضربات استباقية لتجار الصنف "تعكنن" على أصحاب المزاج.. تحريز نصف طن هيروين وحشيش وبانجو.. وضبط 15 كيلو استروكس وفودو و19 ألف حباية مخدرة.. الهدف حماية الشباب من الإدمان

داهمت قوات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عدداً من أوكار أباطرة الكيف وكبار تجار الصنف، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ونجحت جهود وزارة الداخلية في تحقيق ضربات أمنية كبيرة، وحماية الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتصدي للجريمة بشتى صورها.

وائل غنيم: قلبى مع ضباط جيشنا وهم يدافعون عن حدودنا الغربية واللى ما بيفهمش يبقى جاهل.. فيديو

وجه وائل غنيم الناشط السياسى، تحية إلى ضباط وجنود القوات المسلحة، وأشار إلى أنهم يؤدون خدمة جليلة للوطن، ويقفون ضد الاعتداء على موارد الشعب الليبى ضد المحتل الأجنبى، وأن من لا يفهم هذا الأمر فهو جاهل.

"إير كايرو" تعلن توقف جميع رحلاتها إلى دولة الكويت

أعلنت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم السبت، عن توقف جميع رحلاتها إلى دولة الكويت حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني الكويتي، والتي تنص على إيقاف جميع الرحلات من 31 دولة ومن بينها مصر، نتيجة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

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الصحة: لحوم الأضاحى لا تنقل عدوى كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لحوم الأضاحي والأغذية لا تنقل عدوى كورونا، مؤكدة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع أى عدوى عند التسوق أو شراء لحوم من الشوادر.

استمرار غلق شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني فى العيد.. إقبال كبير على قلعة قايتباى ونفاد تذاكر الدخول.. المجازر الآلية تواصل ذبح الأضاحى بالمجان وتسجل 800 أضحية.. والمحافظ يحذر من إقامة الشوادر بدون ترخيص.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يأتى هذا العيد وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشى وانتشار فيروس كورونا، حيث مازالت المحافظة تطبق قرار غلق 61 شاطئا على مستوى المحافظة.

عظمة الفراعنة حيرت العالم.. إيلون ماسك يزعم بناء الأهرامات بواسطة كائنات فضائية.. ومدير آثار الهرم: خيالك واسع.. وزاهى حواس: لازم يثقف نفسه.. ووزيرة التعاون الدولى تدعو الملياردير لاستكشاف مقابر بناة الأهرامات

هناك العديد من أصحاب الأعمال يذهبون إلى ما يثير ضجة بنشر أكاذيب ومزاعم تحدث بلبلة، ويحدث ذلك كثيرًا مع الحضارة المصرية القديمة بحكم أنها من أهم وأبرز وأقدم الحضارات فى العالم، وهو ما حدث مؤخرًا من خلال ولكنه الملياردير الأمريكى الشهير إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، والذى تحدث عن أهرامات الجيزة ورمسيس الثانى أحد أشهر ملوك الفراعنة بشكل غريب أثار جدلًا واسعًا عبر منصة التواصل الاجتماعى "تويتر".

مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلاتها المجدولة إلى الكويت وإسطنبول وبغداد

تبدأ مصر للطيران رسميا اليوم السبت 1 اغسطس، تسيير أولى رحلاتها المجدولة لكل من مطارات الكويت واسطنبول وبغداد عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولى لاستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران، وفقا للإجراءات الاحترازية التى تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا.

الآثار تكشف عن مشروع تطوير دير سانت كاترين

تعد مدينة سانت كاترين واحدة من أقدس البقاع على وجه الأرض، بعد مكة المكرمة والقدس الشريف، فهى المكان الوحيد الذى تجلى فيه الله عز وجل لنبى الله موسى، وجاء ذكره فى مختلف كتب الأديان السماوية، فذكر بالوادى المقدس طوى، وجبل التجلى، وجبل المناجاة، والشجرة المباركة مما جعل هذا المكان يتمتع بقدسية وخصوصية شديدة.

8 ضوابط لفتح الكنائس الاثنين المقبل.. إنفو جراف

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن فتح الكنائس بشكل جزئى بدءا من 3 أغسطس، مع وضع عدد من الضوابط والإجراءات بسبب فيروس كورونا، وجاءت كالتالى..

إنفوجراف.. تقدم مصر 3 مراكز فى مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية 2020

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح من خلاله أن مصر تقدمت 3 مراكز فى مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية فى 2020، وقد احتلت المركز 111 من بين 193 دولة فى 2020 مقارنة بالمركز 114 فى 2018.

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لليوم السابع: لدينا 4 آلاف واعظ وواعظة ولدينا 246 لجنة فتوى بالمحافظات.. أصدرنا أكثر من ربع مليون فتوى ونحو 19 ألف فتوى إلكترونية ونستقبل أسئلة عن الإلحاد.. نمتلك 23 معهدا بالخارج

أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر لديه نحو 4 آلاف واعظ وواعظة منتشرين فى ربوع مصر، موضحا أن المجمع لديه 246 لجنة للفتوى بالمحافظات والنجوع والقرى، مشيرا إلى أن لجان الفتوى تستقبل أسئلة حول الإلحاد وهو أمر أصبح ملحوظا باستقبالنا تلك النوعية من الأسئلة.

عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ152

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 152طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور علي المرسى استشارى النساء والتوليد بالمنزلة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.

سوبر كورة ينفرد بخطاب إنهاء الزمالك لقضية فيريرا في الفيفا

ينفرد "سوبر كورة"، بأخر خطاب مرسل من نادى الزمالك من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حيث جاء الخطاب للتأكيد على إرسال نادى الزمالك كافة مستحقات البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض ليتم غلق القضية بشكل نهائي.

شاهد محمد صلاح بقميص ليفربول الإنجليزى الجديد

ظهر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بالقميص الجديد للريدز الذى سيرتديه الفريق خلال الموسم الجديد 2020 / 2021 وسط إشادة من محبى اللاعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى.

فيلم الغسالة يحقق مليون جنيه فى ثانى أيام عرضه وتوقعات بتزايد الإيرادات

مازال فيلم"الغسالة" يحقق إيرادات مميزة في أول أيام عيد الأضحي السينمائي، حيث حقق ليلة أمس الجمعة فى ثانى أيام عرضه مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيراداته منذ طرحه مليون و 167 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال أيام عيد الأضحى، وما بعدها، وجاءت الإيرادات العامة للأفلام هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يطرح سوى فيلم الغسالة هذا الموسم، بعد أن تجنب المنتجون خسائر الكورونا بعد قرار تشغيل السينمات بنسبة 25%.