شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: كندة علوش "إخوانية" وطبيب الغلابة فى جهنم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا مقطع فيديو للقس داوود لمعي ادّعى ناشروه بأنه قال إن الدكتور محمد مشالي لن يدخل الجنة، لأنّه ليس مسيحيًّا.

لكن ببحث موقع فالصو عن حقيقة التصريحات تبين أنها مُجتزأة لمقطعين من حلقة للقس لمعي على قناته في موقع يوتيوب، الأول من الدقيقة 19:43 والثاني من الدقيقة 4:42 تم دمجهما في مقطعٍ واحد لتحقيق السياق المضلل.

وبمزيد من البحث عن حقيقة الفيديو المتداول، تبين أنّه قديم منذ العام 2014م، ولم يكن كلام القس تعليقاً على وفاة الطبيب محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة الذي توفيّ في 28 يوليو الماضى، أى منذ 4 أيام.

كما رصد موقع فالصو، انتشار صورة على السوشيال ميديا للفنانة السورية كندة علوش ترفع فيها إشارة رابعة، الأمر الذى فسره البعض بأنها تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.

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الفنانة السورية كندة علوش، كشفت حقيقة انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: "لا أنتمى بأى صلة لجماعة الإخوان الإرهابية، لأن بيأذي مصر بيأذيني".

وحسمت كندة علوش، خلال لقائها فى برنامج «مساء dmc»، الجدل الذي أثير حول قصة الصورة التي التقطت لها بإشارة رابعة، قائلة: "الصورة كانت في دريم بارك مع الأطفال قبل أحداث فض رابعة، والأربعة بمناسبة فوز فريق الأطفال الخاص بي على فريق آخر، وفكري لا يميل إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والتي تستغل الدين من أجل السلطة، ولا يمكن ادعم جماعة تميل للعنف والتطرف والإرهاب".

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، عودة شائعة منذ 3 سنوات، حيث تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، تغريدة زعمت أن ثروت سامح شاب "19 عاما" ضحية جديدة من ضحايا القتل خارج القانون، عثر على جثته اليوم بصحراء الفيوم وتظهر عليها آثار التعذيب وصعق بالكهرباء بمختلف أنحاء الجسد.

بالبحث عن حقيقة الصورة تبين أن الواقعة المنشورة قد حدثت منذ ثلاث سنوات وليست صباح اليوم، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً إعلاميًّا بتاريخ 4 أغسطس 2017، أعلنت فيه كشف ملابسات قتل الشاب ثروت سامح إثر التعذيب على يد تجار مخدرات، ما أدى إلى مقتله، وقيامهم بإلقائه في الصحراء.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم السبت، انتشرت صورة لجلوس الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أمام رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى، وذلك أثناء جلسة جمعته به فى البت الأبيض، وتظهر الصورة المتداولة أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وهو يرفع رجليه على الطاولة أثناء لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكى.

بالتحقق من الصورة المنتشرة تبين أنها مفبركة ولم يكن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكى، متواجدا فى الصورة الأصلية من الأساس، أما الصورة الأصلية فتعود إلى عام 2010، وكانت تجمع باراك أوباما الرئيس الأمريكى السابق ومساعده آنذاك بن رودس.