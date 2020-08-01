الشرطة النسائية تؤمن سينمات وسط البلد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقود اللواء نشوي محمود مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمدرية أمن القاهرة حملة من عناصر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما في القاهرة، وذلك لتأمين ثاني احتفال عيد الأضحى المبارك. وحرصت جميع عناصر الشرطة النسائية على ارتداء الماسك الطبي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. وتنتشر الشرطة النسائية في الشوارع لمنع تعرض الفتيات والسيدات لأية مضايقات أو تحرش. Advertisements

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