شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تستعد لتقلى طلبات الترشح على منصب النقيب وأعضاء المجلس 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء ومحفظى القرآن الكريم، أن النقابة تستعد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال المرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تبدأ النقابة فى 20 أغسطس الجارى فى تلقى طلبات الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة حتى 30 من أغسطس القادم، ثم يتم بعدها غلق باب الترشح، على أن اللجنة التى شكلت برئاسة الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة، وعضوية كل من الشيخ طه النعمانى والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ محمد ناصف سلطان والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، فى تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة فى الأول من سبتمبر2020م لمدة 10 أيام، تتم خلالها مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية والأوراق لبيان من تنطبق عليهم شروط الترشح أو التصويت من عدمه.

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وكان مجلس قد ناقش أثناء الجلسة العديد من أمور الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، وأن النقابة ستتخذ كل ما يلزم بشأنهم، حفاظا على أموال النقابة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها نحو صرف المعاشات للسادة المستحقين، كما حدد المجلس موعد إجراء الانتخابات يوم التاسع عشر من سبتمبر المقبل بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوصف النقابة تابعة للإشراف المباشر من معاليه مباشرة.