شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع لحوم أضاحى على سكان مشاريع تطوير العشوائيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت محافظة القاهرة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لحوم 15 أضحية على الأسر بالمشروعات الحضارية التى أقامتها الدولة بالمحروسة 1 و2 ومشروع روضة السيدة وأهالينا وحى الأسمرات.

وأكدت المحافظة أن ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمرارًا لجهود الدولة فى تقديم أفضل الخدمات للأسر فى المجتمعات الجديدة التى أنشأتها لرعايتهم ولإدخال البهجة عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزعت محافظة القاهرة اليوم 13 طن لحوم على جميع الأسر القاطنة بالأسمرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا.

Advertisements

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مجزر البساتين الآلى لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.