شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، ونجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.
من ناحيته، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن شكره على ما أبداه شيخ الأزهر من مشاعر وصادق الدعوات.
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