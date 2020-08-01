وصول أولى رحلات "مصر للطيران" من بغداد إلى شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
وصلت اليوم السبت، أولى رحلات (مصر للطيران) القادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها 140 سائحا عراقيا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية.
كانت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران قد تعاقدت مع إحدى شركات السياحة علي تنظيم سلسلة رحلات مباشرة شارتر من بغداد الي شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس الحالي وسبتمبر واكتوبر لنقل مجموعة من السائحين العراقيين الي مصر .
تأتي الرحلات فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية والدفع بالحركة الجوية فى اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.
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