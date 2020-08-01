محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط 23060 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة.
وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 17 متهم، وبمجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 18 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.
كما تم ضبط 325 دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم ضبط 3 سيارات، وتمكنت الحملات من ضبط 23060 مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين، تم فحص 85 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 23060 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.