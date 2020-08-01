الداخلية: ضبط 23060 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط 23060 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 17 متهم، وبمجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 18 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

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كما تم ضبط 325 دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم ضبط 3 سيارات، وتمكنت الحملات من ضبط 23060 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين، تم فحص 85 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.