أخبار مصر | 5 رحلات دولية تصل مطار القاهرة.. ومصادر تؤكد: خضوع الركاب إلى الفحص الطبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 رحلات دولية تصل مطار القاهرة.. ومصادر تؤكد: خضوع الركاب إلى الفحص الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت السلطات في مطار القاهرة، اليوم، 5 حلات دولية قادمة من "جدة، دبي، روما، ميلانو، وبورسودان"، على متنها 500 راكب.

من جهتها، أكدت مصادر في المطار، خضوع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، فضلًا عن اتخاذ السلطات جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وأشارت المصادر، إلى أنه تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأوضحت المصادر، أنه تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.