شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق للوثائق والمعلومات: حياتنا أصبحت «أون لاين».. والاعتماد على الإنترنت زاد بنسبة 500% (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للوثائق والمعلومات، أن الألعاب الإلكترونية تُعد من أخطر الجرائم التى تواجه الشعوب، كونها تستهدف الأطفال والشباب لزرع معتقدات وأفكار متطرفة فيهم منذ الصغر، وذلك لسهولة استقطابهم، كما أن أعداداً كثيرة من الأشخاص تتعرض للابتزاز يوميًا عن طريق السوشيال ميديا، وتسعى وزارة الداخلية لمنع تلك الجرائم قدر الإمكان، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك توعية مجتمعية وتشريعات رادعة وتعاون دولى لمكافحة تلك الجرائم التى لا تعترف بالحدود الزمنية والمكانية، لتتبعها ورصدها أيًا ما كان موقعهم.

وشدد فى حواره لـ«المصرى اليوم» على أن رجال إدارة الوثائق والمعلومات بوزارة الداخلية يتعاملون بسرية تامة مع بيانات المُبلغ، كما أن الإدارة بها مجموعة من الضباط والفنيين المنتقين خلقًا وعملًا، وواجبهم الأساسى هو الحفاظ على كافة البيانات المتعلقة بالمُبلغين لأنها أمور تتعلق بالعرض والشرف، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية مثل الإخوان ومناصريهم من الدول المعادية يستخدمون الإنترنت فى إطلاق الشائعات لأنه ليس لهم وجود فعلى على أرض الواقع، بهدف إثارة الفوضى فى البلاد.

ونصح مساعد الوزير الأسبق، الأسر المصرية، بعدم تنزيل الألعاب المحرضة على العنف والقتل على الهواتف، لأن مصمم تلك الألعاب يهدف إلى توصيل معلومات أو بيانات معينة للمواطنين بهدف دعم الإرهاب، وطالب «الرشيدى» وزارة الداخلية بتعظيم الهيكل التنظيمى لمباحث الإنترنت لمجاراة التطور التكنولوجى بعد أن أصبحت حياتنا أون لاين وزاد الاعتماد على الإنترنت، وكذلك زادت الجريمة الإلكترونية.. وإلى نص الحوار:

■ ما الحل الأمثل لمنع الابتزاز عبر شبكة الإنترنت؟

- خط الدفاع الأول يتمثل فى عدة محاور تتمثل فى التوعية المجتمعية لدى المواطنين، فشبكة الإنترنت رغم الاعتماد الكبير عليها لتلبية احتياجاتنا إلا أن بها سلبيات إجرامية ونفسية واجتماعية، ثانيًا المواجهة التشريعية، والدولة أصدرت قانون مكافحة الجرائم، وأخيرًا قانون حماية البيانات الشخصية، وننتظر قانون تداول المعلومات، فلابد من تفعيل التعاون الدولى لمكافحة تلك الجرائم التى لا تعترف بالحدود الزمنية والمكانية لتتبعها ورصدها أيًا ما كان موقعهم.

■ هل يتعامل الضباط بسرية مع البلاغات التى تصلهم من المتضررين؟

- إدارة مباحث الإنترنت بها مجموعة من الضباط تم اختيارهم على «الفرازة» وكذلك الفنيون جميعهم منتقون خلقًا وعملًا، وواجبهم الأساسى هو الحفاظ على كافة البيانات المتعلقة بالمُبلغين لأنها أمور تتعلق بالعرض والشرف، وصدر حكم قضائى منذ فترة بإلزام القضاة بعدم نشر بيانات المُبلغين بوسائل الإعلام، وهذا هو عملهم الأساسى، وهو الحفاظ على سرية البلاغات والبيانات التى تتعلق بالمُبلغين حتى لا يتعرضوا للضرر فى حياتهم الشخصية.

■ يرى البعض أن البلاغات التى تصل الإدارة كثيرة ولا يوجد استجابات إلا فى قليل منها؟

- هذا كلام غير سليم تمامًا لأن البلاغات تصل يوميًا إلى 300 بلاغ، ولدينا 7 مقار لتلقى البلاغات فى جميع المحافظات، لكن المواطن يريد أن يأخذ النتيجة فور عمل البلاغ، والضباط يقومون بجهد فنى كبير جدًا لتتبع الجناة، خاصة أن هؤلاء الجناة يغلقون الصفحات والأكونتات الخاصة بهم والمباحث تنتظرهم حتى يعيدوا تشغيلها مرة ثانية لأنها الدليل الوحيد ضدهم.

■ بعض الضحايا يمسحون رسائل الابتزاز التى وصلتهم على هواتفهم.. بماذا تنصحهم؟

- ننصح المُبلغ بعدم مسح الرسائل لأن الدليل الرقمى لا يمكن استخراجه إلا من خلال الرسائل التى تصل للمواطن على الهاتف أو موقع التواصل الخاص به، ويجب عدم مسح الرسالة إلا من خلال الضابط المختص.

■ كيف تتعامل الدولة مع الصفحات المحرضة على مواقع التواصل الاجتماعى؟

- يجب أن نفرق بين الصفحات التى تنشأ من الداخل والتى تأتى من الخارج، فالصفحات الداخلية تقوم الإدارة برصد وتتبع القائمين على مديرى تلك الصفحات وغلقها، أما الصفحات التى تأتى من الخارج، فمن الصعب غلقها، ونحن مجرد مستخدمين ولا نملك غلقها، لكننا نستخدم السوشيال ميديا ونُحكم عملية الاستخدام، لكن الغلق صعب جدًا، والمواجهة تأتى من خلال التعاون الدولى لرصد تلك الصفحات.

■ كيف نحمى أمننا القومى من الرسائل المحرضة على العنف ضد الدولة؟

- لابد من التوعية لمواجهة الشائعات، فإن جماعات الإخوان تستخدم الإنترنت فى إطلاق الشائعات، لأنهم ليس لهم وجود فعلى على أرض الواقع، ولدينا قوانين ترصد هذه الجماعات، ويجب أن يكون هناك تعاون دولى وإقليمى لتتبعهم وتسليمهم.

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■ ماذا عن الألعاب الإلكترونية، خاصة التى تحث الأطفال على العنف؟

- الألعاب الإلكترونية منتشرة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، ومنها الحوت الأزرق والبابجى، ولها مساوئ ونتائج سلبية، وتلجأ إليها الجماعات المتطرفة لنشر أفكارها تمهيدًا لاستهداف الأطفال، والسوشيال ميديا مستنقع عالمى ولا توجد ضوابط لها، ولكن المواجهة والقوانين والتعامل هى الحماية، والأسرة هى الأساس فى حماية الطفل من تلك الألعاب لأن العناصر الإرهابية تستهدف إنشاء عناصر جديدة من الأطفال والشباب بهدف تدمير المجتمع لإحباط الدولة وإسقاطها من الداخل، وعلينا أن نراقب الأطفال أثناء استخدام الألعاب الإلكترونية، والأهم أننا نطالب بزيادة المحتوى العربى والثقافى والتعليمى باللغة العربية على الإنترنت حتى لا نترك أطفالنا فريسة للمواقع الغربية، وأن تتواجد الدولة بمضمون إيجابى علمى هادف من خلال وجود ألعاب عربية تثقيفية للمواجهة.

■ هل تنجح الأجهزة الأمنية فى الوصول إلى مبتكر تلك الألعاب التحريضية؟

- الألعاب الإلكترونية إذا كانت تبث من داخل مصر، يمكن ملاحقة مصممها أمنيًا ورصده، ومن ثم يمكن ضبطه، ولكن المشكلة أن الشخص الذى يقوم بتنزيل لعبة لمدة ساعة وقام بغلقها فهناك الملايين يقومون بتنزيلها على هواتفهم وبذلك اللعبة تظل موجودة، لذا نبذل جهدا من خلال التوعية، ونطالب وزارة الداخلية بتعظيم الهيكل التنظيمى لمباحث الإنترنت لمجاراة التطور التكنولوجى فى كافة الاحتياجات بعد أن أصبحت حياتنا أون لاين وزادت الاعتمادات على الإنترنت بنسبة 500%، وهذا ساهم أيضا فى زيادة الجريمة الإلكترونية، مما يتطلب زيادة أعداد الضباط بإدارة مباحث الإنترنت وأن ترتقى الإدارة إلى قطاع بداخله إدارات نوعية لتواكب المستجدات.

■ وما هى عقوبة مصمم تلك الألعاب المحرضة على العنف؟

- لابد من تغليظ العقوبات لأنها لا تزيد عن سنتين وهذه عقوبة غير كافية وغير رادعة مقارنة بحجم الجريمة التى تحدث من قبل مرتكبى هذه النوعية من الجرائم، والعقوبات الرادعة قد توقف هذا النشاط.

■ هل تؤثر تلك الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد والاستثمار بالبلاد؟

- بلا شك تؤثر على الاقتصاد القومى لأنها ألعاب تدعو للعنف وتخريب المجتمع، فضلًا عن تكلفة شراء تلك الألعاب وإنفاق الأموال دون إيجابيات، فالمتسولون فى الشارع يحملون هواتف وعليها ألعاب، والأسر أصبحت تنفق مبالغ مالية على الألعاب الإلكترونية بدلًا من الإنفاق فى الإنتاج، والإحصاءات العالمية تقول إن الدول العربية بها 47% من مستخدمى الألعاب الإباحية على مستوى العالم.

■ ما هى أخطر الجرائم التى يرتكبها مصممو تلك الألعاب فى حق الشعوب؟

- أخطر الجرائم هى استهداف الأطفال والشباب لزرع المعتقدات والأفكار المتطرفة بداخلهم منذ الصغر، فضلًا عن سهولة استقطابهم، وما تلاحظ مؤخرًا فى عمليات دمج الخيال بالواقع، وهذا يؤدى إلى تدمير نفسية مستخدميها وتشجيعهم على الانتحار والقتل وبالتالى يسهل الاستقطاب والابتزاز، وأخيرًا النتظيمات الإرهابية فإنها تستخدم تلك الألعاب كساتر فى نقل المعلومات والبيانات لبعضهم من خلال تلك الألعاب، وكذلك إيهام الشباب والأطفال بحصولهم على جوائز وهى فى حقيقتها وهمية.