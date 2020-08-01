شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل أولاد صقر» يسجل «صفر كورونا».. ووكيل صحة الشرقية يشكر الطاقم الطبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، وحدة طب الأسرة بالشوافين التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، ومستشفى أولاد صقر المركزي، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام العطلات الرسمية، حيث تابع في الزيارة الأولي خدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة، ومناظرة سجل الترددات على الوحدة، والعيادات التخصصية بها، وقام بتهنئة العاملين بالوحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقام بتهنئة الأطقم الطبية، والعاملين بالمستشفى، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن العمل، وارتدائهم الواقيات الشخصية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرضى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال، وفصائل الدم ومشتقاته.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الكلى الصناعي، ووجه مدير المستشفى بسرعة إصلاح ماكينة معطلة بقسم الكلي، وإجراء بعض الصيانات بدورات المياه، كما تبين عدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا بقسم العزل بالمستشفى، كما تم مناقشة مقترح بنقل مسار قسم الإستقبال والطوارئ إلى أماكن العيادات الخارجية بالمستشفي، لتطويره وعمل التوسعات اللازمة.

وكلف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة التخطيط، بعمل دراسة شاملة لذلك، والمقايسات اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفي، والعرض على وكيل الوزارة في أسرع وقت، كما أثنى على أداء عمل الجيش الأبيض خلال الفترة السابقة، مقدماً الشكر والتقدير لهم على الجهود المخلصة والعطاء المستمر خلال الفترة السابقة والقادمة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بأولاد صقر

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بأولاد صقر

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بأولاد صقر

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بأولاد صقر