شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى والخروج من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السبت، اتصالا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأءه بعيد الأضحى المبارك، والخروج من المستشفى بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها.
من جانبه، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن شكره على ما أبداه شيخ الأزهر من مشاعر وصادق الدعوات.
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